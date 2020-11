Contagio a Modena, 573 nuovi casi e 7 decessi. Ricoveri stabili

Nelle ultime 24 ore in provincia di Modena sono emersi altri 573 nuovi positivi, un dato leggermente inferiore a quello di ieri, ma che colloca ancora una volta il nostro territorio come primo della regione. Si mantengono alti, in proporzione, i positivi sintomatici, che oggi sono 401.

Fra i 172 asintomatici 48 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 19 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, 10 sono stati diagnosticati attraverso test sierologici, per 95 casi è in corso la ricerca epidemiologica.

Comuni di residenza dei nuovi positivi: Bastiglia 4, Bomporto 9, Campogalliano 5, Carpi 41, Castelfranco E. 42, Castelnuovo R. 13, Castelvetro 8, Fanano 2, Finale Emilia 3, Fiorano M. 18, Formigine 23, Frassinoro 1, Guiglia 3, Lama Mocogno 3, Maranello 7, Marano 5, Mirandola 13, Modena 166, Montecreto 2, Montefiorino 1, Montese 5, Nonantola 20, Novi 3, Pavullo 29, Pievepelago 3, Polinago 1, Prignano 4, Ravarino 7, San Cesario S/P 5, San Felice S/P 1, San Possidonio 1, San Prospero 2, Sassuolo 36, Savignano S/P 5, Serramazzoni 2, Sestola 20, Soliera 8, Spilamberto 12, Vignola 20, Zocca 6. Non residenti in provincia 14.

Crescono i ricoveri rispetto a ieri, con 35 persone ospedalizzate, di cui 5 in Terapia Intensiva. Al netto delle dimissioni, tuttavia, il numero dei ricoverati resta abbastanza stabile, circa 550, di cui una novantina in Terapia Intensiva o subintensiva.

Si registrano inoltre 443 nuovi guariti, mentre i casi attivi restano stabili: 8.593

Purtroppo non si arrestano i decessi, che nelle ultime ore hanno riguardato cinque uomini e due donne. Sono deceduti un 88enne, un 90enne e una 79enne di Modena, un 80 enne di Nonantola, un 89enne di Sassuolo, un 99enne di Mirandola e un 88enne residente fuori provincia ma in carico alla sanità modenese. Le vittime sono così 682.