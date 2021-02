Covid, 331 contagi oggi a Modena. Ma crescono anche i guariti

In provincia di Modena sono stati 331 i nuovi casi di positività emersi ieri: come noto la domenica viene data precedenza ai casi più "certi", ma la cifra resta comunque elevata e in crescita rispetto ai giorni precedenti. Fra i nuovi positivi 228 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi, 55 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 20 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, 6 sono stati diagnosticati attraverso test sierologici, 2 sono risultati positivi al test pre-ricovero; per 20 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

Elevato anche il numero dei comuni coinvolti: Bastiglia 1, Bomporto 4, Campogalliano 1, Carpi 23, Castelfranco E. 15, Castelnuovo R. 10, Castelvetro 8, Cavezzo 1, Concordia 4, Finale Emilia 2, Fiorano M. 10, Formigine 5, Guiglia 4, Lama Mocogno 3, Maranello 12, Marano 5, Medolla 1, Mirandola 9, Modena 71, Montefiorino 1, Nonantola 23, Novi 6, Pavullo 2, Prignano 4, Ravarino 4, San Cesario S/P 1, San Felice S/P 3, San Possidonio 1, San Prospero 5, Sassuolo 15, Savignano S/P 15, Serramazzoni 5, Soliera 7, Spilamberto 16, Vignola 21, Zocca 1. Fuori provincia 12.

Salgono invece a 1.275 i decessi registrati da ormai 11 mesi a questa parte sul nostro territorio. Sono due le persone decedute riportate nel bollettino odierno: una 94enne e un 74enne, entrambi di Vignola.

Nelle ultime 24 ore si sono susseguiti 12 ricoveri, uno dei quali in Terapia intensiva/subintensiva. Resta stabile il totale dei pazienti ricoverati, circa 250 nei vari ospedali della provincia.

Progrediscono però anche le guarigioni: si aggiungono 403 nuovi guariti per un totale di 37.359, a fronte di 43.278 contagiati. DSono circa 4.550 i casi attivi.

Nella giornata di ieri – 21 febbraio - i vaccinati complessivi sono stati 114. Ad oggi sono state somministrate complessivamente 49.155 dosi di vaccino, di cui 21-337 seconde dosi.