Contati, 66 casi a Modena. Dopo mesi nessun ricovero nell'ultima giornata

In provincia di Modena si contano oggi 66 nuovi positivi al covid, in linea con la media dfegli ultimi giorni. Fra i nuovi casi 43 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 22 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 1 è risultato positivo agli screening sulle categorie più a rischio.

La distribuzione fra i comuni: Carpi 6, Castelfranco E. 4, Formigine 3, Maranello 1, Mirandola 1, Modena 28, Nonantola 2, Pavullo 1, Prignano 1, San Cesario S/P 1, San Felice S/P 2, Sassuolo 3, Savignano S/P 2, Serramazzoni 2, Soliera 4, Zocca 1. Fuori provincia 4.

Si registrano purtroppo 3 decessi inseriti nel bollettino regionale: una 73enne di Formigine, un 56enne di San Cesario sul Panaro e una 75enne di Fiorano. Sono 1.767 i decessi complessivi sul nostro territorio.

Si aggiungono poi 209 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 57.896, pco più di 2.000 i casi attivi

Si riportano oggi i numeri corretti e aggiornati delle vaccinazioni, alla data di ieri, 21 maggio. Sono state somministrate complessivamente 363.188 dosi di vaccino, di cui 247.194 prime dosi e 115.994 seconde dosi.