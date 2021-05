Covid, 22 casi nel modenese. Prima dose di vaccino per oltre 250mila persone

Un decesso e un solo ricovero ospedaliero. Circa 1.250 i casi attivi rimasti in provincia

Cala ancora il numero di contagi giornalieri in provincia di Modena: oggi sono solo 22. Fra di loro 13 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 7 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 2 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio.

Questa la distribuzione dei casi odierni: Bomporto 1, Carpi 2, Castelfranco E. 1, Castelvetro 1, Fiorano M. 4, Formigine 3, Maranello 2, Modena 6, Sassuolo 1, Vignola 1.

Si registra ancora un decesso, quello di un 71enne residente nel capoluogo, per un totale di 1.972. Una sola persona è stata ricoverata, con i posti letto che ormai sono scesi sotto il centinaio.

Si aggiungono 147 nuovi guariti e i casi attivi scendono a circa 1.250.

A ieri sono state somministrate complessivamente 378.746 dosi di vaccino, di cui 254.222 prime dosi e 124.524 seconde dosi.