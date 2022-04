Contagi a quota 400 nel modenese. I numeri rallentano

In provincia di Modena sono 397 i nuovi positivi al convid emersi in provincia di Modena. Sono però solo 56 coloro i quali hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 1 è stato individuato tramite test per le categorie più a rischio; 1 tramite screening sierologici; per 339 casi è invece ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I contagi per comune di residenza: Bastiglia 5, Bomporto 5, Campogalliano 6, Camposanto 2, Carpi 33, Castelfranco E. 21, Castelnuovo R. 17, Castelvetro 5, Cavezzo 4, Concordia 3, Fanano 3, Finale Emilia 9, Fiorano M. 15, Formigine 14, Frassinoro 1, Guiglia 2, Lama Mocogno 1, Maranello 17, Marano 2, Medolla 3, Mirandola 9, Modena 106, Montefiorino 1, Nonantola 14, Novi 9, Pavullo 5, Pievepelago 5, Polinago 1, Prignano 3, Riolunato 2, San Cesario S/P 5, San Felice S/P 8, San Possidonio 2, San Prospero 1, Sassuolo 15, Serramazzoni 4, Soliera 11, Spilamberto 6, Vignola 12, Zocca 3. Fuori provincia 7.

Purtroppo nel bollettino regionale sono registrati tre decessi: un 83enne di Carpi, una 46enne di Modena e un 90enne di Vignola.

Nelle ultime ore sono state ricoverate 7 persone, una delle quali in Terapia Intensiva. Il totale dei ricoverati è salito a 147 negli ultimi giorni.