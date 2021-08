Covid, 115 casi in provincia. Contagi in 27 diversi comuni

In provincia di Modena si contano oggi 115 nuovi positivi al covid. Fra questi 85 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 26 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; uno è stato individuato con screening sierologici; 2 sono stati individuati con il test per categoria; per 1 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

Ancora molti i comuni coinvolti: Campogalliano 5, Carpi 21, Castelfranco E. 1, Castelvetro 1, Fanano 1, Finale Emilia 1, Fiorano M. 1, Fiumalbo 2, Maranello 2, Marano 1, Medolla 1, Modena 28, Nonantola 2, Pavullo 4, Polinago 5, Ravarino 2, Riolunato 4, San Cesario S/P 2, San Felice S/P 2, San Possidonio 2, Sassuolo 5, Savignano S/P 2, Serramazzoni 4, Sestola 1, Soliera 2, Spilamberto 3, Vignola 4. Fuori provincia 6.

Non si contano decessi, mentre i ricoveri ospedalieri sono due, entrambi in reparti ordinari.

Si aggiungono 76 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 65892

A ieri sono state somministrate complessivamente 908.804 dosi di vaccino, di cui 499.837 prime dosi e 408.967 seconde dosi.