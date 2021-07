Covid, 8 nuovi casi in provincia di Modena. Stabili i casi attivi

Nessun decesso e nessun ricovero, come fortunatamente accade da ormai diversi giorni

In provincia di Modena si contano oggi 8 8 nuovi positivi: 6 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 2 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti.

La distribuzione dei casi odierni.: Carpi 1, Castelfranco E. 1, Modena 1, Pavullo 1, Prignano 1, San Felice 1, Sassuolo1 e Spilamberto 1.

Nnon si registrano nè decessi, nè ricoveri.

Si aggiungono 7 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 57.994 a fronte di 65.789 contagiati.

A ieri sono state somministrate complessivamente 593.749 dosi di vaccino, di cui 368.659 prime dosi e 225.090 seconde dosi.