Contagio, 288 nuovi casi a Modena. Calano ancora i ricoverati

In provincia di Modena si contano oggi 288 nuovi positivi, che collocano il nostro territorio al primo posto in regione. Fra i nuovi infetti 213 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi, 66 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 6 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio; per 3 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

La distribuzione fra i comuni: Bastiglia 1, Bomporto 3, Campogalliano 1, Camposanto 3, Carpi 33, Castelfranco E. 3, Castelnuovo R. 5, Castelvetro 4, Concordia 2, Finale Emilia 7. Fiorano M. 5, Formigine 8, Guiglia 1, Lama Mocogno 2, Maranello 12, Medolla 5, Mirandola 11, Modena 98. Montefiorino 3, Montese 5, Nonantola 9, Novi 5, Pavullo 3, Pievepelago 2, Prignano 6, Polinago 1, Ravarino 1, San Possidonio 2, San Prospero 1, Sassuolo 12, Savignano S/P 6, Serramazzoni, 2, Sestola, 1, Soliera 13, Vignola 6, Fuori provincia 6.

Si registrano purtroppo 4 decessi inseriti nel bollettino regionale, per un totale di 1.616 vittime. Si tratta di una 80enne di Castelvetro, una 90enne di Modena, un 83enne di avignano sul Panaro e un 68enne di Guiglia.

Sono 11 i ricoveri di oggi (solo uno in condizioni gravi), mentre cala il totale dei ricoverati, che scende sotto quota 500.

Ieri, come di prassi nei festivi, sono stati testati pochi guariti: solo 105 quelli emersi, per un totale di 51.099 modenesi che hanno superato l'infezione. Circa 6.200 i casi attivi.

A ieri sono state somministrate complessivamente 159.072 dosi di vaccino, di cui 106.612 prime dosi e 52.460 seconde dosi.