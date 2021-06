Covid, appena 7 casi oggi in provincia. un decesso

In provincia di Modena son emersi ofggi appena 7 nuovi positivi: 4 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 2 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 1 è risultato positivo agli screening sulle categorie più a rischio. Numeri che testimoniano l'incidenza sempre più esigua della pandemia a livello locale.

I nuovi casi risiedono a: Nonantola 1, Novi 1, San Prospero 1, Sassuolo 4.

Si registra purtroppo 1 decesso inserito nel bollettino regionale, quello di un 87enne di Maranello. I decessi sono in tutto 1.795.

Si aggiungono 82 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 62.866.

A ieri sono state somministrate complessivamente 423.281 dosi di vaccino, di cui 277.501 prime dosi e 145.780 seconde dosi.