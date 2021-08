Contagi, altri 100 casi nel modenese. Tre ricoveri ospedalieri

In provincia di Modena sono 100 i nuovi positivi a coronavirus emersi nella giornata di oggi. La maggior parte è stata testata in quantopresentava sintomi (79) 1 tramite test per le categorie più a rischio; per

14 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

Contagio diffuso come sempre in molti comuni: Bomporto 4, Campogalliano 1, Carpi 17, Castelfranco E. 3, Castelnuovo R. 3, Castelvetro 2, Cavezzo 1, Fanano 1, Fiorano M. 5, Fiumalbo 1, Formigine 4, Marano 3, Medolla 3, Mirandola 1, Modena 16, Montese 1, Nonantola 1, Novi 5, Pavullo 6, San Cesario S/P 1, Sassuolo 6, Serramazzoni 1, Sestola 1, Soliera 2, Spilamberto 2, Vignola 6, Zocca 1. Fuori provincia 2.

Anche oggi si contano tre ricoveri ospedalieri, due dei quali in condizioni gravi. Il numero dei posti letto occupati sale costantemente, pur rimanendo sotto la soglia di guardia.

Si aggiungono 42 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 64.353

A ieri sono state somministrate complessivamente 831.434 dosi di vaccino, di cui 458.797 prime dosi e 372.637 seconde dosi.