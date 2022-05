"Modena di corsa con l'Accademia Militare": grande successo per la ventiseiesima edizione

E’ ripartita ieri la manifestazione podistica non competitiva “Modena di corsa con l’Accademia Militare” arrivata alla sua 26a edizione. L’evento, come al solito benefico, ha riportato i colori del Tricolore per le vie della città di Modena con l’aiuto del personale dell’Accademia Militare e di numerosi cittadini modenesi.

A fare gli onori di casa sono stati il Comandante dell'Accademia Militare, Generale di Divisione Davide Scalabrin, ed il Sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli, che hanno dato il via alla partenza di circa 2500 partecipanti, divisi tra due percorsi, di 10 o 4 chilometri, entrambi con attraversamento del Cortile d'Onore del Palazzo Ducale e arrivo in Piazza Roma.

L'intero ricavato delle iscrizioni è stato consegnato dal Generale Scalabrin, dal Sindaco Muzzarelli e dal Dott. Sibilla di BPER: Banca al dott. Guido Tremazzi della Onlus “ANffAS” di Modena. “Oggi torniamo a condividere con l’intera comunità modenese una giornata di sport e solidarietà, in un clima di gioia e di amicizia, con un unico obiettivo: sostenere il progetto solidale a favore dei nostri ragazzi della onlus ‘ANffAS’”, ha dichiarato il Comandante dell’Accademia Militare, Generale di Divisione Davide Scalabrin.

La Onlus “ANffAS”, unitamente al supporto che verrà fornito dall’Accademia Militare e dall’Esercito Italiano per questa iniziativa, sosterrà il progetto a favore di giovani con disabilità residenti nella Provincia di Modena. Al termine dell’evento, svolto in occasione della festa della mamma, durante la cerimonia di premiazione è stato consegnato anche un riconoscimento al gruppo di mamme più numerose iscritto alla manifestazione sportiva, proprio per rimarcare l’importanza della figura delle mamme nel giorno della nota ricorrenza.

La manifestazione è stata organizzata con il patrocinio del Comune di Modena - Assessorato allo Sport e del CONI Emilia Romagna, in collaborazione con BPER: Banca. Alla ottima riuscita dell'evento hanno contribuito fattivamente la Società Sportiva "La Fratellanza 1874", il Comitato podistico modenese e numerosi sponsor che, con la propria adesione, hanno voluto ancora una volta manifestare la vicinanza all'Istituto Militare.