La Cisl piange la scomparsa di Fernando Tisi, impegnato nel vontariato e nel sindacato

È scomparso ieri all’età di 85 anni Fernando Tisi, già responsabile del sindacato pensionati Fnp Cisl per la zona di Castelfranco Emilia. Ne danno l’annuncio Elisabetta e Milada. I funerali saranno celebrati domani – giovedì 13 aprile – alle 11 nella basilica di S. Cesario sul Panaro, dove Tisi era nato e abitava.

Una volta andato in pensione dopo aver lavorato alla cartiera di S. Cesario e alla Panini di Modena, Fernando Tisi si era dedicato al volontariato. Per molti anni è stato punto di riferimento dei pensionati Cisl della zona di Castelfranco per le pratiche previdenziali e le locazioni.

Oltre al sindacato, si è impegnato anche in ambito sociale partecipando alle iniziative della Società Operaia di Mutuo Soccorso di S. Cesario.

Inoltre sono note le sue attività culturali, essendo stato Fernando Tisi autore di poesie e “zirudelle” pubblicate in varie raccolte, tra cui l’antologia Risate Modenesi di Sandro Bellei.