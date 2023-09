Addio a Pietro Guerzoni, ex vicesindaco e fondatore delle edizioni "Il Fiorino"

E' scomparso ieri all'età di 92 anni Pietro Guerzoni, protagonista a tutto tondo della vita di Modena a cavallo fra due secoli. Nato in città nel 1931, si laurea in Scienze Naturali e nel 1957 diventa preside dell’Istituto Tecnico "E. Fermi” appena costituito.

Nel 1970 intraprende l'impegno politico sotto l'egida del Partito Socialista, prima come consigliere comunale, poi nel 1973 come Assessore all’Urbanistica e vice Sindaco di Modena. Un impegno che dura 10 anni, al termine dei quali riprende l'attività di insegnamento sempre presso il "Fermi".

Il suo impegno civico si dispiega su più fronti. E' infatti tra i fondatori di molte realtà, tra cui la Croce Blu, la sezione modenese del WWF e l'Istituto per la Storia del Risorgimento.

Nel 1988, raggiunta la pensione, inizia l’attività editoriale costituendo la casa editrice "Il Fiorino”. Una realtà editoriale molto florida e importante per la realtà modenese, che è arrivata nel corso di tre decenni a pubblicare centinaia e centinaia di libri, in particolare su temi come la storia locale, tradizioni, dialetto, storia militare, ma anche romanzi e libri di poese, storia dell’arte, guide turistiche, sport (ciclismo e automobilismo) e altro ancora.