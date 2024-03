I mattoncini più famosi del mondo in una spettacolare mostra in galleria a Reggio Emilia

Dai castelli alle epiche battaglie medievali, dalle città contemporanee con grattacieli alle imprese eroiche di viaggi sulla Luna senza dimenticare stazioni ferroviarie e grandi navi merci: arriva a Reggio Emilia l’appuntamento con la straordinaria mostra di mattoncini LEGO®.

Una riproduzione di 60 scenari e oltre 120 mega costruzioni ammirabili direttamente dal 17 marzo al 7 aprile lungo la galleria del Centro Commerciale I Petali.

Fascino senza tempo, oggi come quarant'anni fa, i mattoncini colorati sono una grande attrazione per tutti, simbolo di gioco e spensieratezza capaci di far superare le differenze generazionali.

Ventidue giorni per un evento adatto a tutte le età durante il quale i visitatori del centro potranno ammirare le mega costruzioni realizzate con gli iconici mattoncini della nota azienda danese per vivere così sogni di LEGO®. I piccoli inoltre potranno partecipare, sempre in galleria, ai laboratori e accedere all'area giochi allestita presso l’area ristorazione Gnammy Area dei Petali.

Evento in collaborazione con Travelling Bricks

Dal 16 marzo al 7 aprile si potrà ammirare la mostra con navi, aerei, navicelle spaziali e treni creati da artisti professionisti LEGO®! Anche l’area giochi sarà tutta dedicata ai mattoncini più famosi al mondo!