Tutti negativi i tamponi nell'asilo di Carpi, finisce l'isolamento

Sono tutti negativi i tamponi effettuati in seguito al caso di positività al covid-19 in un operatore di una sezione di scuola d’infanzia di Carpi, risalenti al 9 settembre scorso. Per i 17 bambini e i colleghi dell’operatore (3 adulti) è stata disposta dunque la conclusione dell’isolamento domiciliare, così che da lunedì prossimo possano riprendere le attività educative.

Come da protocollo, erano state messe in atto le procedure previste per la gestione di casi di positività al covid-19 in ambiente scolastico, collaborando all’indagine epidemiologica e alle attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti), fornendo la necessaria informazione alle famiglie dei bambini interessati e provvedendo alla sanificazione degli ambienti.

Nell’ambito delle indagini epidemiologiche di un’altra Azienda sanitaria, è emersa ieri anche la positività di uno studente (non residente in provincia di Modena) che frequenta il Liceo Scientifico Fanti di Carpi e che è andato a scuola solo il giorno 14 settembre, prima di essere posto in isolamento in quanto contatto di caso familiare.

E' già stata avvertita la dirigente scolastica, per le opportune comunicazioni. La scuola sarà chiusa fino a martedì compreso in quanto sede di seggio elettorale. Il referente scolastico covid ha puntualmente fornito l’elenco degli studenti e degli operatori della classe interessata e il Dipartimento di Sanità Pubblica sta contattando tutte le famiglie: gli studenti della classe frequentata dal caso positivo sono stati posti precauzionalmente in isolamento ed è stato disposto il tampone di controllo, mentre agli operatori scolastici è stata offerta la possibilità di effettuare il tampone senza però necessità di isolamento, in ragione della bassa probabilità di contagio tra gli studenti di queste fasce d’età e personale scolastico.