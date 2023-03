Tanta neve su tutta la montagna modenese, fiocchi anche in città

Nevica da questa mattina su tutto l’Appennino, fino alle quote collinari, coinvolgendo i Comuni della fascia montana con accumuli di oltre 25 nei territori montani come ad esempio Sestola, Fanano e Frassinoro e oltre dieci centimetri a quote più basse fino a Casona di Marano e Sassuolo. Nel primo pomeriggio i fiocchi bianchi si sono affacciati anche sulla città di Modena e sulla pianura, ma al momento senza creare depositi.

I tecnici della Provincia e dei singoli comuni sono al lavoro dalle prime ora di questa mattina con le operazioni di spalata neve, che proseguiranno per tutta la giornata di oggi e con le attività di salatura notturna previste nel pomeriggio e nella serata e al momento tutte le strade sono aperte e transitabili.

Fari puntati sulla Statale 12 (Nuova Estense), principale arteria di collegamento con il Frignano. Si segnalano rallentamenti già a partire dal territorio di Serramazzoni, anche a seguito di alcuni camion in difficoltà. Ricordiamo che per i mezzi pesanti diretti in montagna vige l'obbligo di catene montate. Le strade principali sono tutte transitabili e sono in azione i mezzi spargisale.

Questa mattina un pullman di traverso ha bloccato la strada che da Riolunato conduce alla stazione sciistica de Le Polle per circa un'ora.

Attualmente sulle strade di pianura non sono previste attività e i tecnici stanno monitorando la situazione per valutare l’eventuale salatura serale per ridurre il rischio di gelate notturne.

I tecnici raccomandano prudenza per chi si mette alla guida, specialmente nelle ore pomeridiane e serali, ricordando inoltre l’obbligo di montare pneumatici invernali o di avere catene a bordo, per evitare disagi alla circolazione. In particolare fanno sapere che «il mancato uso delle dotazioni invernali è sanzionato dal codice della strada e può determinare situazioni di potenziale pericolo per la circolazione stradale, sia per chi guida che per gli altri utenti della strada.