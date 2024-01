Al Nido “La Locomotiva” di Bastiglia si inaugura una nuova sezione

Servizio fondamentale per lo sviluppo del bambino e come sostegno alla famiglia, il nido a Bastiglia può ora contare su una nuova sezione che sarà inaugurata sabato 20 gennaio e che si va ad aggiungere a quella già esistente.

Ad ospitare la nuova sezione è il Nido “La Locomotiva” in via Tintori, oggetto di un importante intervento di riqualificazione degli impianti finanziato dalla Fondazione di Modena e dal Comune di Bastiglia. I lavori hanno consentito, in base alle normative regionali, di accogliere ora fino a 35 bambini, 11 in più rispetto ai 24 di prima.

A rendere possibile l'incremento di posti disponibili, dal punto di vista della loro gestione, anche il finanziamento concesso all'Unione dei Comuni del Sorbara dalla Regione Emilia-Romagna, al quale le singole amministrazioni comunali hanno aggiunto risorse proprie riuscendo così ad ampliare l'offerta per la fascia 0-3 anni.

“Grazie a questa seconda sezione al Nido d'Infanzia - commenta Manuela Rossi, Vicesindaca e Assessora alla Scuola del Comune di Bastiglia - potremo dare una risposta alla quasi totalità delle famiglie che erano in lista d'attesa. È un importante passo avanti per un servizio sempre più richiesto, riconosciuto come fondamentale per lo sviluppo del bambino e come risorsa per una miglior conciliazione vita-lavoro".

Il Nido d'Infanzia La Locomotiva è da sempre un fiore all'occhiello dell'Amministrazione comunale che, negli anni, ha investito energie e risorse per mantenerne alta l'offerta educativa. La gestione è affidata alla Cooperativa sociale Gulliver che, in collaborazione con il Comune, ha saputo garantire un servizio di qualità.

Sabato 20 gennaio la giornata, in via Tintori 26 a Bastiglia, si apre alle 10 con gli interventi delle autorità locali e dell'Assessore regionale al Welfare Igor Taruffi. Dopo il taglio del nastro, è previsto un rinfresco e il programma inaugurale prosegue con “Nido Aperto” per visitare il servizio e gli spazi dove sarà allestita una mostra fotografica sulle attività del nido. Previsti, in mattinata, anche due laboratori esperienziali dedicati alle bambine e ai bambini presenti. L'iniziativa è rivolta a tutte le famiglie, alle cittadine e ai cittadini interessati