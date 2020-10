Soliera, cimiteri aperti per le ricorrenze dei morti e dei Santi

In occasione delle festività di Ognissanti e della commemorazione dei defunti, domenica 1° e lunedì 2 novembre i cimiteri di Soliera, Limidi e Sozzigalli saranno aperti dalle ore 8 alle ore 17.

La parte più antica del cimitero di Soliera, in via Serrasina 168, interessata da lavori di adeguamento sismico e ristrutturazione complessiva, sarà accessibile al pubblico dall'ingresso della parte di più recente costruzione. Tutti i portici saranno resi percorribili in sicurezza, così come le aree interne. L'unico luogo chiuso al pubblico sarà la cappellina della parte vecchia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si ricorda che per accedere ai cimiteri è obbligatorio l'uso della mascherina ed è necessario mantenere un'adeguata distanza tra le persone, in accordo con le disposizioni di contrasto alla diffusione del Covid-19.