Al Parco Ferrari una festa per i giovani che hanno ottenuto la cittadinanza

Un momento di festa e di riflessione per sottolineare l’importanza e il valore della cittadinanza italiana acquisita e la responsabilità che comporta il nuovo percorso intrapreso da tanti giovani modenesi con molteplici background geoculturali.

È dedicata ai giovani residenti in città, originari da famiglie migranti, che, compiuta la maggiore età, hanno chiesto ed ottenuto la cittadinanza italiana nel corso del 2022 l’iniziativa “Anche noi cittadini” in programma a Modena, presso il bar Orange di Parco Ferrari, lunedì 19 giugno alle 18.

Sono 83 i diciottenni che vivono a Modena, divenuti cittadini italiani nel corso del 2022 con procedura presso l’Ufficio di Stato civile del Comune; altri 22 giovani, con età dai 19 ai 25 anni invece sono diventati cittadini italiani tramite la procedura attivabile presso il Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno.

È stato un ordine del giorno approvato a unanimità dal Consiglio comunale lo scorso luglio e presentato dalla consigliera Paola Aime (Europa verde-Verdi) a impegnare il sindaco e la Giunta a organizzare un momento ufficiale per sottolineare la solennità del conferimento della cittadinanza, che in epoca di pandemia si era dovuta svolgere in modo estremamente riservato. Al giuramento raccolto da un funzionario all’ufficio anagrafe e alla consegna della pergamena dedicata alla Costituzione, ragazzi e ragazze, già maggiorenni, non avevano nemmeno potuto farsi accompagnare dai familiari a causa delle restrizioni in vigore per motivi sanitari. Eppure, “il senso di appartenenza alla comunità, all’Italia, che da paese che ospita diventa il proprio paese – recita l’ordine del giorno - è un passaggio cruciale e di grande emozione sia per i ragazzi che per i familiari che spesso, anche se in Italia da tanti anni, non sono cittadini italiani”.

Lunedì 19 giugno, al parco Ferrari, i giovani che hanno ricevuto la cittadinanza italiana nel 2022 potranno dunque celebrare e condividere con tutta la comunità l’ufficialità e la gioia insite nel conferimento della cittadinanza. Ad accoglierli alle 18 troveranno il sindaco Gian Carlo Muzzarelli e gli assessori a Istruzione, Formazione, Sport e Pari opportunità Grazia Baracchi, a Cultura, Politiche Giovanili e Città Universitaria Andrea Bortolamasi e a Politiche sociali e Integrazione Roberta Pinelli.

L’iniziativa, organizzata dai Settori Istruzione e Politiche giovanili, rientra nell’ambito del percorso Modena Interculturale e si inserisce nel progetto triennale Youz, co-finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, che coinvolge le nuove generazioni nello sviluppo di percorsi, anche professionali, per la sostenibilità del territorio.

Dopo i saluti del sindaco Muzzarelli, l’assessora Baracchi introdurrà gli interventi dei rappresentanti di alcune comunità di cittadini di origine migratoria presenti in città (Filippine, Albania, Ucraina, Maghreb, Ghana e Nigeria) sul valore della cittadinanza. Poi sindaco e assessori consegneranno ai neocittadini italiani una maglietta simbolica realizzata appositamente per l’occasione, che assieme al nome dell’iniziativa cita che l’art. 3 della Costituzione: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.

Dopo un aperitivo insieme, alle 20.15 si apriranno i tavoli di confronto con i partecipanti che si concluderanno alle 21.45 con l’intervento dell’assessore Bortolamasi. Per ulteriori informazioni: tel. 059 2032707 – 059 2034849.