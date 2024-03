Maranello dedica un'area del Parco dei Mari alla memoria delle vittime del Covid

Maranello ricorda le vittime della pandemia, uno degli eventi che più hanno segnato la comunità locale, nazionale e mondiale negli ultimi anni. E lo fa con l’intitolazione di uno spazio pubblico, all’interno di un parco urbano, ai cittadini maranellesi scomparsi a causa del Covid-19.

Con un voto unanime il consiglio comunale cittadino, nei mesi scorsi, aveva stabilito l’intitolazione di uno spazio pubblico alle vittime della pandemia: ora quella decisione diventa realtà, grazie all’intervento dell’amministrazione comunale che ha individuato nel Parco dei Mari in Via Mediterraneo, riqualificato nell’illuminazione e negli arredi, lo spazio verde che a partire da domenica 17 marzo ospiterà anche un’opera e una targa commemorative per le vittime del Covid.

“La pandemia è stato un evento drammatico che ha colpito duramente anche la nostra comunità”, spiega il sindaco Luigi Zironi. “In tanti a Maranello ne sono stati coinvolti, dalle famiglie ai volontari: con questo spazio pubblico vogliamo commemorare le vittime e ricordare l’impegno comune, perché una comunità è autentica soltanto se è capace di essere solidale”.

Lo spazio sarà inaugurato domenica 17 marzo alle ore 10, in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus, con una cerimonia che vedrà la partecipazione del sindaco Luigi Zironi, della giunta comunale, di rappresentanti del consiglio comunale, insieme ai volontari e alle associazioni di Maranello che nei mesi più drammatici della pandemia si sono adoperati per il bene comune, dall’AVAP alla Croce Rossa, dai Volontari per la Sicurezza agli Alpini, dall’Associazione Culturale Islamica Maranellese all’Associazione Nazionale Carabinieri alle Caritas di Pozza e Maranello. Perché oltre al doveroso omaggio alle vittime, lo spazio è stato pensato anche come forma di ringraziamento pubblico e civile per tutti coloro, dai volontari ai cittadini, che hanno contribuito a superare un evento drammatico che ha lasciato una traccia profonda e indelebile. Previsto anche un momento di raccoglimento, a sottolineare l’importanza della ricorrenza.