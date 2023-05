Per promuovere il benessere la Polisportiva Cognentese insieme a LS Nutraceutici

Nasce una nuova partnership che vede la Polisportiva Cognentese insieme all’azienda sassolese LSH srl, Società Benefit certificata B-Corporation, che produce integratori nutraceutici.

Il nuovo sponsor sosterrà con il 10% dei propri ricavi il progetto voluto dalla Polisportiva Cognentese del primo centro estivo integrato e realizzato in collaborazione con l’associazione Aut Aut Modena e iprodotti di LS nutraceutici saranno anche disponibili presso la Polisportiva Cognentese.

“una collaborazione che per noi è importante, perché ci permetterà di migliorare ancora di più un progetto nel quale crediamo tantissimo e che sta generando risultati importantissimi per i ragazzi e le ragazze che partecipano” spiega Giuseppe Martinelli, educatore sportivo e responsabile del centro estivo integrato.

La collaborazione tra Polisportiva Cognentese LS Nutraceutici avrà anche la finalità di educare la popolazione e le persone a corretti stili di vita e alla routine del benessere. Un progetto che prenderà il via da settembre e che ha l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone attraverso la consapevolezza e l’attuazione di buone pratiche che agiscono su tre pilastri fondamentali: corretta alimentazione, attività fisica e benessere mentale.

“questa partnership rappresenta per la Polisportiva un ulteriore tassello per rafforzare quel ruolo di collettore sociale; vogliamo essere il punto di riferimento della nostra comunità e aiutare le persone a stare meglio” afferma il Presidente Pozzi “collaborazioni come queste sono importanti per realtà come la nostra, non solo perché ci sostengono nello svolgimento di attività in cui crediamo, come il Centro Estivo Integrato, ma anche e perché ci permettono di offrire alla Comunità attività utili a migliorare la qualità della loro vita”.

L’azienda sassolese, guidata dall’imprenditore Lapo Secciani, è da sempre impegnata nel supportare la comunità locale “questa collaborazione è nata in modo naturale, condividiamo valori e finalità e abbiamo voluto costruire un progetto innovativo per migliorare la qualità della vita delle persone” spiega l’amministratore unico di LSH “è un orgoglio essere partner di una società sportiva che, con il progetto del centro estivo integrato, ha dimostrato di saper fare inclusione vera. È un progetto straordinario”.

A margine della presentazione della collaborazione si è tenuto un evento a cui a partecipato la popolazione di Cognento “La Routine del Benessere” dove si è parlato, alla presenza di esperti del settore, di come l’attività sportiva, la corretta alimentazione e il benessere mentale siano indispensabili per mantenere ottimi livelli di salute nelle persone.

Da settembre partiranno le comunità del benessere, un progetto innovativo realizzato da LS Nutraceutici e Polisportiva Cognentese, per costruire un “programma di aderenza ai corretti stili di vita”. Ogni mese ci sarà un incontro aperto nel quale apprendere come gestire il proprio benessere.

“Vogliamo essere utili alla nostra Comunità e aiutare le persone a comprendere come prendersi cura del proprio benessere è il primo passo per avere persone più felici” chiosa il Presidente Pozzi.