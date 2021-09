Le piscine di Spezzano chiudono i battenti della stagione estiva

Domenica 5 settembre chiuderanno i battenti le piscine estive di Spezzano di Fiorano. La stagione, che ha preso il via a metà giugno scorso, ha visto una grande e significativa partecipazione da parte di grandi e piccoli, inorgogliendo sia il Comune di Fiorano Modenese, che tanto si è speso per riattivare l’impianto, sia i componenti della Nuova Sportiva, società che ha vinto il bando per la gestione estiva 2021.

Dopo la chiusura causa Covid-19, e le criticità che le strutture mostravano, non era scontato offrire questo tipo di opportunità. Eppure la dedizione e l’impegno dedicati a questo progetto hanno permesso un risultato davvero positivo. Fin da subito infatti, l’affluenza alle piscine è stata molto alta, segno della grande volontà che la cittadinanza fioranese (e non solo) aveva nel frequentare spazi acquatici nel proprio Comune; ed in particolare quello di Spezzano, immerso nel verde.

Le attività proposte, il servizio ristorazione e la professionalità dei gestori ha reso ancora più completa l’offerta dell’impianto, con la speranza possa ripetere il successo avuto quest’anno anche nel 2022.

“Siamo molto contenti – afferma Silvia Grandi – della stagione 2021: è andata meglio di come potevamo immaginare. Ringraziamo sentitamente l’Amministrazione di Fiorano, che ci ha permesso di svolgere il nostro lavoro al meglio, dedicandoci disponibilità e ascolto. Questo successo ha una ricaduta anche sotto il profilo economico del territorio, data la necessità di personale che ci ha permesso di impiegare diversi collaboratori”.

“Felicissimi dell’entusiasmo che le persone hanno mostrato – commenta l’assessore Monica Lusetti – per la riapertura delle piscine spezzanesi. Tra pochi mesi uscirà il bando per la gestione pluriennale, e non solo limitata ai pochi mesi estivi di un singolo anno, della struttura. Con la speranza di non avere tanti e complicati vincoli dati dal Covid, cercheremo di riaprire i battenti anche in futuro, con regolarità”.