Sistema accoglienza, Porta Aperta cerca educatori e assistenti sociali

L' Associazione di Volontariato Porta Aperta, che da 45 anni svolge attività a bassa soglia e di accoglienza residenziale a favore di persone in condizioni di marginalità, è alla ricerca di nuove figure da inserire nelle proprie strutture e attività.

In particolar si cercano educatori da impegnare nell'Area Prima accoglienza in cui sono presenti servizi a bassa soglia quali mensa, docce, vestiario, ambulatorio medico, punto di ascolto, unità di strada, ricovero di sollievo. Si selezionano anche assistenti sociali da impegnare nell'Area accoglienza richiedenti protezione internazionale (accoglienza residenziale in appartamenti). Per questa posizione è richiesta patente B - automunito.

Requisiti richiesti per ambo le posizioni sono un titolo di laurea almeno triennale ed esperienze pregresse nel settore sociale.

Sono previsti impegni lavorativi full time. La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

Si può inviare il proprio CV a: candidature@portaapertamodena.it specificando nell'oggetto "Candidatura educatore" - "Candidatura Assistente Sociale".