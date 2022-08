Potenziata la raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti a Fiorano Modenese

Potenziamento per il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti a domicilio nel comune di Fiorano Modenese. Nell’ambito del servizio di igiene urbana lo scopo è quello di abbassare i tempi di attesa tra chiamata e ritiro. Per prenotare il ritiro gratuito basta telefonare al Servizio Clienti Hera al numero verde 800.999.500 e concordare con l’operatore un appuntamento. Questa possibilità vale per rifiuti ingombranti domestici generici (mobili, sedie, poltrone, materassi, reti, tavoli, ecc.); apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di grandi dimensioni (lavatrici, frigoriferi, televisori, ecc.); sfalci e potature importanti.

Dal 1° gennaio al 31 luglio 2022 Hera ha già effettuato 200 raccolte di ingombranti/raee e 57 raccolte per potature a chiamata. La riduzione dei tempi di attesa, insieme all’attività di sensibilizzazione, vuole evitare l’abbandono dei rifiuti su suolo pubblico. Questa pratica, oltre ad essere un illecito sanzionabile con multa, contribuisce al degrado del decoro urbano, ma soprattutto è un costo a carico dei contribuenti fioranesi, obbligando ad interventi eccezionali e non programmati di raccolta e pulizia.

Purtroppo nei primi sette mesi del 2022 sono state già state 84 le raccolte di ingombranti abbandonati, superando la quota di 36 interventi annui garantiti da Hera da capitolato. Il costo di ciascun recupero dipende dalla cubatura del ritiro e anche dalla pericolosità dei rifiuto, a cominciare da 36 euro a intervento, per recuperi fino a 5 metri cubi.

Eppure le possibilità per conferire gratuitamente i rifiuti domestici ingombranti sono diverse: dal ritiro a domicilio, alle stazioni ecologiche del territorio dell’Unione dei Comuni del Distretto ceramico. A Fiorano Modenese le isole ecologiche sono due, una in via Canaletto, 37 (Riciclandia) e una in via Ghiarola Vecchia, 51 (Ecoisola), con orari differenziati e ampliati. Il conferimento dei rifiuti alle stazioni ecologiche consente anche di ottenere sconti in bolletta. Per la corretta gestione e differenziazione dei rifiuti è poi disponibile la app ‘Il Rifiutologo’ che permette anche di inviare ad Hera segnalazioni puntuali e geolocalizzate di situazioni di abbandono e degrado urbano.