Premio di Laurea "Gallingani Venturi alla memoria" conferito alla dott.ssa Giulia Iotti

La prima edizione del Premio di Laurea "Gallingani Venturi alla memoria", coincisa con la seduta di Laurea, è stato conferito alla dott.ssa Giulia Iotti laureata nel Corso di Laurea Magistrale a ciclo Unico in Farmacia.

Il premio, riguardante “il bene farmaco” e la professione del farmacista e del valore di 2170 euro, è stato dedicato dalle figlie, Maria Cristina e Stefania Venturi, ai genitori Pietro Venturi e Maria Luisa Gallingani, farmacisti, laureati all’Università di Modena negli anni ’50, che hanno lavorato per decenni svolgendo la professione nella farmacia di famiglia a Montecavolo in provincia di Reggio Emilia e che hanno sempre ricordato con grande riconoscenza gli insegnamenti ricevuti durante il loro corso di studi, insegnamenti che hanno poi trasmesso con entusiasmo alle figlie ed ai collaboratori.

“Abbiamo scelto la tesi di laurea della dott.ssa Giulia Iotti, che ha come titolo "Epidemia di oppioidi in America: dalle cause alle strategie per affrontarla, - affermano le dott.sse Maria Cristina e Stefania Venturi - per la completezza della ricerca svolta su di un argomento di grande attualità anche in Italia che merita di essere portato all'attenzione di tutti i professionisti della salute”.

“Ho deciso di approfondire questo argomento – afferma la dott.ssa Giulia Iotti, vincitrice del Premio Gallingani Venturi - in quanto il problema dell’abuso di oppioidi terapeutici è piuttosto diffuso, soprattutto in America, ma allo stesso tempo poco conosciuto. I farmaci analgesici oppioidi sono fondamentali per la gestione clinica del dolore, tuttavia, spesso vengono sottovalutati i loro effetti avversi, il più pericoloso la dipendenza. Specialmente in America, negli ultimi anni è stato descritto un uso ampio e improprio di questi farmaci che vengono prescritti anche in quei casi in cui non dovrebbero rappresentare i farmaci di prima scelta. Nel mio lavoro di tesi ho approfondito il fenomeno dell’abuso di oppioidi e il suo impatto sulla popolazione. Ho analizzato le cause che hanno contribuito all’insorgenza dell’epidemia da oppioidi e ho approfondito le strategie che sono state proposte per far fronte a questo fenomeno, tra queste la comunicazione. Per prevenire l’abuso, infatti, è necessario che il paziente sia educato al corretto uso di questi farmaci e sia informato sui rischi”.

“È per me un onore essere la prima assegnataria di questo premio – prosegue la dott.ssa Giulia Iotti -. Desidero ringraziare le dott.sse Stefania e Maria Cristina Venturi e il Comitato Scientifico che hanno scelto di premiare la mia tesi di laurea dal titolo “Epidemia da oppioidi in America: dalle cause alle strategie per affrontarla”. Ringrazio anche la mia relatrice, prof.ssa Silvia Alboni, che mi ha accompagnato nella sua stesura”.

La vincitrice è stata selezionata da un Comitato scientifico composto dal Presidente del Corso di Laurea in Farmacia, da un docente di Farmacia e da due rappresentanti della Farmacia Gallingani e Venturi s.n.c.

Giulia Iotti, nata a Reggio Emilia, si è laureata in Farmacia presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia nella sessione del 25 ottobre 2022.