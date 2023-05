Nuovo presidente e nuovo direttivo per l'Associazione Stampa Modenese

Pier Paolo Pedriali, giornalista di Trc, è il nuovo presidente dell’Associazione stampa modenese, eletto all’unanimità dal nuovo direttivo uscito nei giorni scorsi dalle elezioni del sindacato. Pedriali sostituisce Roberto Righetti che ha guidato l’Associazione dal dicembre 2010, per tre mandati.

Il nuovo direttivo è composto dai giornalisti Miriam Accardo (Responsabile Comunicazione di Fondazione di Modena), Riccardo Borsari (Giornalista E’ Tv-Rete7), Generoso Verrusio (Ufficio Stampa Confindustria Emilia) per i professionali e da Paolo Tomassone (Giornalista Resto del Carlino e Askanews) per i collaboratori.

Alle elezioni a Modena ha votato oltre la metà degli aventi diritto (il 63% tra i professionali) e Pedriali è risultato il primo degli eletti con 34 preferenze su 51 voti validi: Accardo e Borsari hanno ottenuto 19 preferenze, Verrusio 18; tra i collaboratori, Tomassone 4 preferenze su 4 votanti.

L’Associazione stampa modenese con 104 iscritti (81 professionali e 23 collaboratori) rappresenta la più numerosa sezione provinciale dell’Aser, il sindacato regionale della categoria che ora è presieduto dal giornalista di Parma Paolo Maria Amadasi, eletto come successore di Matteo Naccari che è entrato a far parte della segreteria della Federazione nazionale della stampa.

“L’alta partecipazione al voto è un segnale significativo per la categoria – ha sottolineato Pier Paolo Pedriali – che si trova ad affrontare una fase di grandi trasformazioni della professione e ha bisogno di veder presidiati diritti e condizioni del lavoro giornalistico. Ringraziando Roberto Righetti e il precedente direttivo per il lavoro svolto intendiamo confermare e rilanciare una presenza forte dell’Associazione nella società modenese per affermare il ruolo della professione giornalistica, difendendone l’autonomia e gli spazi di libertà, e rappresentare un punto di riferimento e di stimolo nel dibattito democratico”.