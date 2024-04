Barriere Anti-Inondazione e Protezione Civile, al via l'esercitazione a Bomporto

Prosegue l’intenso programma di Formazione interna del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Bomporto, iniziato a gennaio.

Il calendario prevede, nell'arco del 2024, una serie di esercitazioni pratiche rivolte ai circa settanta Volontari ma aperte anche alla partecipazione della cittadinanza.

Gli incontri sono incentrati sull'utilizzo delle attrezzature a disposizione della Protezione Civile di Bomporto in caso di emergenza.

La prossima esercitazione, alla quale è invitata ad assistere la cittadinanza, è fissata per domenica 7 aprile in Via per Modena, dove i Volontari saranno impegnati nel montaggio delle Barriere Anti-Inondazione. Con ritrovo alle 8.30, all’altezza dell'ingresso di Bomporto nei pressi del semaforo all’incrocio con la sp 2 “Panaria Bassa”, le operazioni andranno avanti fino alle 11.30 circa.

Si segnala che, nel corso dell’intera giornata, sono previste modifiche alla viabilità dell’area interessata e che il luogo dell’esercitazione sarà raggiungibile solo a piedi o in bicicletta.

Si consiglia, pertanto, di lasciare l’automobile nel parcheggio antistante il Cimitero di Bomporto.

Dopo l’appuntamento di domenica, la prossima esercitazione dedicata al montaggio delle Barriere Anti-Inondazione è prevista in notturna, tra sabato 28 settembre e domenica 29.