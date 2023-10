I volontari ripuliscono la zona Costellazioni, coinvolti anche i richiedenti asilo

Ieri mattina i "cittadini attivi Quartiere 4" insieme ad alcuni migranti ospiti del centro di accoglienza gestito dalla Cooperativa l'Angolo presso il residence delle Costellazioni hanno pulito le zone limitrofe di via Costellazioni, proseguendo lungo la ciclabile che porta al comparto scolastico scuole elementari "Galilei".

La pulizia ha riguardato anche il campo da basket, via Venturelli, via Saragat, via Vallisnieri, un tratto di via Formigina e zona Raffaello e ha permesso di raccogliere una notevole quantità di rifiuti abbandonati.

Hanno partecipato alla raccolta: Ore Firmin, Rois, Mohammad Ridoy, Sihab, Mamadou Saliou, Mamadu, Rakib Hassain con Marina, Franca, Kerstine, Angela, Manuela e Angelo.