Polizia Locale all'RNord, più agenti con le nuove assunzioni. Salgono a 28 le telecamere

Il presidio di Polizia Locale all'interno della Galleria R-Nord è stato al centro dei un'interrogazione discussa ieri in Consiglio Comunale, su richiesta del capogruppo del Movimento 5 stelle Andrea Giordani. Il sindaco- che è anche Assessore alla Sicurezza - ha informato che presso l'ufficio di Polizia locale all’R-Nord prestano servizio nove agenti e due ufficiali (ovviamente su diversi turni) e il monitoraggio dell’area è sempre assicurato tramite la videosorveglianza dalla Sala Operativa. Il sindaco ha però sottolineato che “il presidio non è mai stato integrato e non c’è alcun contributo al funzionamento dalle forze dello Stato”, mentre gli operatori di Polizia locale assegnati alla Zona 2, che comprende appunto l’R-Nord, sono 12. Per quanto riguarda le funzioni, oltre a raccogliere le denunce, gli agenti forniscono informazioni, raccolgono segnalazioni, aiutano i cittadini ad interagire con la Pubblica amministrazione.

“L’Amministrazione comunale ritiene di fondamentale importanza il presidio di Polizia Locale all'interno della Galleria R-Nord e intende non solo confermarlo, ma anche rafforzare il presidio della Zona 2 attraverso l’assegnazione di ulteriori operatori, grazie alle nuove assunzioni”, ha detto Muzzarelli sottolineando che il presidio di Polizia locale a R-Nord è nato nell’ambito del progetto di riqualificazione del comparto e che “le trasformazioni a nord della fascia ferroviaria, grazie a investimenti pubblici ma anche privati, sono avvenute e altre stanno avvenendo: è importante che tutta la politica faccia una discussione basata sui fatti prendendone atto”, ha rimarcato.

Passando ai controlli, prendendo in esame le vie intorno al comparto gli interventi eseguiti dalla Polizia locale nel biennio 2021-2022 sono stati 3.875, ai quali si aggiungono i 104 del Nucleo problematiche del territorio. Nello stesso biennio sono stati eseguiti 25 arresti, 37 sequestri di stupefacenti e identificate 199 persone. Nel primo semestre 2023 nel comparto sono stati fatti 200 servizi con pattugliamenti e passaggi. In ottica di prevenzione, gli agenti fanno anche un’attività sistematica di identificazione degli irregolari in parchi, immobili e nei pressi dei pubblici esercizi e un’attività di vigilanza commerciale che, su provvedimento del Questore, ha portato anche alla chiusura di due esercizi commerciali, mentre 13 sono gli ordini di allontanamento (Daspo) emessi nel primo semestre 2023.

Per quanto riguarda in particolare il complesso R-Nord, costruito negli anni ‘70, ha sottolineato come il pubblico sia oggi proprietario del 70% del direzionale/commerciale e del 51% del residenziale consentendo quindi di superare la frammentazione delle proprietà private che lo caratterizzava fino al 2005. Nel complesso, dove sono state completati il rifacimento delle facciate e il restyling della Galleria, hanno sede numerose funzioni pubbliche (Posta, Centro Giovani Happen, La Fenice, i laboratori incubatori d’impresa ex Fab Lab; lo spazio co-housing con lavanderia e stireria e la foresteria della Polizia Locale) che integrano e completano la residenza, a cui negli ultimi tre anni si sono aggiunte la Croce Rossa e sedi di Medicina sportiva e Centro Disturbi Cognitivi. L’investimento nella videosorveglianza ha portato dalle 9 telecamere del 2009 alle attuali 28 di cui tre installate dall’operatore commerciale Aldi che ha anche attivato un servizio di vigilanza privata.