Gruppo Realco, partono i progetti a sostegno di sport e scuola sul territorio

Realco, società cooperativa reggiana fondata nel 1959, socio fondatore di Sigma e oggi di Dit – Distribuzione Italiana, con un presidio capillare di punti vendita in Emilia-Romagna e presenza anche in Lombardia, Liguria, Toscana e Marche con supermercati ad insegna Sigma, Economy e Discount ad insegna ECU per una rete complessiva di 179 negozi, lancia una doppia iniziativa che esprime grande attenzione per il territorio in cui opera all’insegna della sostenibilità sociale. Per l’insegna Sigma, Realco presenta dal 19 febbraio “Sigma per la scuola e lo sport”, invece per quanto concerne le insegne ECU ed Economy, Realco propone dal 21 febbraio “Fai una bella azione per la scuola e lo sport”.

Si tratta di iniziative valide rispettivamente sino al 12 maggio nei punti di vendita a insegna Sigma e OK Sigma, e sino al 14 maggio nei punti vendita Ecu e Economy e aperte alle scuole statali e paritarie dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, nonché alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche iscritte regolarmente al Registro nazionale delle attività Sportive dilettantistiche di Sport e Salute.

Per ogni 10€ di spesa effettuata i consumatori potranno ricevere un Tagliando con QR Code da donare alle scuole e associazioni sportive dilettantistiche per ottenere materiale didattico ed attrezzature scolastiche e sportive in forma gratuita. Tramite questo contributo il consumatore ha dunque oggi la possibilità di sostenere un progetto sociale importante che si instaura all’interno di un contesto dove vengono premiati i valori di una cooperativa come Realco da sempre sensibile alle necessità della comunità in cui opera. Tra i partner del progetto il CSI (Centro Sportivo Italiano), un’associazione senza scopo di lucro fondata sul volontariato. Il CSI promuove lo sport come mezzo di educazione, crescita, impegno e aggregazione sociale, ispirandosi alla visione cristiana dell’uomo e della storia al servizio delle persone e del territorio di riferimento. L’iniziativa del Gruppo Realco è stata sviluppata in collaborazione con l'agenzia Coro-Marketing, specializzata in attività di Loyalty.

Elena Sinigaglia Responsabile Marketing Realco ha commentato: “Con le duplici e nuove iniziative Sigma per la scuola e lo sport e Fai una bella azione per la scuola e lo sport, Realco conferma il proprio impegno per il territorio e le comunità, sostenendo valori condivisi quali veicolo di educazione, crescita, inclusività e impegno. Grazie anche alla collaborazione con il CSI - prosegue Sinigaglia - possiamo incrementare il valore sociale di questa iniziativa che vuole sostenere lo sport di base, le piccole realtà dove si coltiva la passione sportiva, e soprattutto punta sulle nuove generazioni”.

La partecipazione è semplice e le istruzioni dettagliate sono disponibili nei regolamenti sulle pagine web dedicate: le associazioni sportive e le scuole a conclusione dell’iniziativa conteranno i tagliandi donati dai clienti nei punti vendita Sigma, Ecu ed Economy per poter ricevere attrezzature didattiche e sportive presenti nel catalogo dedicato (oltre 90 premi a disposizione, tra cui figurano tra gli altri computer, tablet, set per la pittura, abbigliamento sportivo, attrezzi ginnici). Nel mese di settembre è poi prevista la consegna a scuole e associazioni dei premi scelti. L’impatto di questo progetto è di grande portata per la comunità locale: il Gruppo Realco esorta tutte le scuole e le associazioni sportive del territorio ad iscriversi all’iniziativa attraverso i siti web dedicati ai rispettivi progetti.