Attacco hacker, la Regione non sa quanti cittadini sono coinvolti dalla fuga di dati

L'attacco informatico alla rete dell'Ausl di Modena è stato oggetto del Question time di oggi in Regione, con l'assessore alla Sanità Raffaele Donini chiamato a rispondere alle incalzanti interrogazioni presentate da Luca Cuoghi (Fratelli d'Italia) e Valentina Castaldini (Forza Italia).

Cuoghi chiedeva di "chiarire se i dati sensibili presenti nei sistemi informatici delle Ausl regionali, tra cui quelli trafugati durante l'attacco hacker alle Ausl di Modena, siano criptati, ovvero particolarmente protetti". Castaldini ha ricordato che “già dal 6 dicembre la Regione Emilia-Romagna sapeva del furto, dichiarando comunque che nessun dato era stato sottratto; il 13 dicembre il gruppo Hunters International ha pubblicato i primi 21 file rubati mentre il 14 dicembre sono stati pubblicati la totalità dei file copiati, oltre 1.200.000 (per un totale di quasi 955 gigabyte)” e chiesto quindi all’esecutivo regionale, a partire dagli assessori Donini e Salomoni, chiarimenti sulla vicenda, per conoscere, prima di tutto, il numero di cittadini coinvolti e se verranno risarciti.

L'assessore Raffaele Donini ha dichiarato: "Quello che dico è quello che posso dire nel rispetto delle inchieste in corso: stiamo collaborando con le autorità giudiziarie competenti nelle indagini su un attacco che è stato criminale, teniamo presente che oggi ogni sistema informatico può essere oggetto di attacchi. La sanità modenese ha sempre utilizzato tutte le forme di tutela informatica possibili e a norme, se qualcuno pensa che così non sia lo dica apertamente perché così lo smentiremo",

"C’è un‘indagine in corso, la Regione Emilia-Romagna e le aziende sanitarie coinvolte stanno lavorando per garantire la tutela della privacy dei cittadini, i protocolli di emergenza sono stati subito attivati. Non sono stati sottratti dati, si parla invece di copiatura: il 99,5 per cento dei dati delle aziende modenesi è stato protetto, non sappiamo ancora quanti siano i cittadini coinvolti e ogni singolo caso necessita di una valutazione in concreto. Va sottolineato che chi scaricherà questi dati commetterà reato”, ha aggiunto Donini.

Ad una settimana dalla pubblicazione dei dati, ancora liberamente accessibili sul dark web, la Regione non ha quindi avuto modo di analizzare l'entità del danno o quantomeno non ha inteso comunicarla oggi durante il Question time, durante il quale non è emerso nulla rispetto a quanto già dichiarato dall'Ausl di Modena nei giorni scorsi.

Parole alla luce delle quali Cuoghi si dice insoddisfatto perché "non c'è una risposta chiara nel merito della richiesta, ovvero di sapere se i dati fossero criptati e particolarmente protetti". Nella replica Valentina Castaldini ha invece evidenziato: “La competenza sulla protezione dei dati è dell’assessora Salomoni, che in questi anni sull’argomento ha fatto davvero poco”.