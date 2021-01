Formigine, a fotografare gli edifici rurali sarà un drone

Nei prossimi giorni prenderà avvio la campagna di rilevamento fotografico con “sistema aeromobile a pilotaggio remoto (SAPR)” – cioè mediante drone – dell’edificato sparso del Comune di Formigine, ovvero gli edifici che si trovano nel territorio rurale.

Il rilevamento è necessario, nell'ambito della formazione del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG), per l'aggiornamento del Quadro conoscitivo diagnostico dell’edificato sparso o discontinuo e delle schede di censimento degli edifici di interesse storico,architettonico, culturale e testimoniale, anche al fine della verifica dei vincoli e delle tutele comunali e delle categorie di intervento da assegnare.

Si tratta di un Piano innovativo, che riduce il consumo di suolo, incentiva la rigenerazione urbana sostenibile, l'adeguamento sismico e l'efficientamento energetico dei fabbricati e che contiene le norme per la strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale.

L’utilizzo di nuove tecnologie s’inquadra nel percorso di trasformazione digitale già da tempo intrapreso dal Comune; l’applicazione delle stesse, in campo edile, consente la creazione di un database informatizzato di fotografie degli edifici oggetto di rilievo, oltre alla loro georeferenziazione. Tali informazioni saranno disponibili per i tecnici e i proprietari che intendono intervenire sugli edifici.

L’Amministrazione comunale ha stipulato il contratto con una ditta specializzata in questo tipo di servizi. Il rilevamento fotografico sarà nel totale rispetto della normativa in materia di privacy. I voli saranno inoltre in modalità VLOS (Visual line of sight): il pilota non perde mai il contatto visivo con il drone; per tale motivo, i tecnici della società incaricata si sposteranno sul territorio oggetto del rilevamento.