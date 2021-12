Ex Cantina di Formigine, in Consiglio il progetto di riqualificazione

Sarà sottoposto al Consiglio Comunale del 16 dicembre il nuovo assetto urbanistico dell’area formiginese “Ex Cantina”. La seconda variante del POC 2017, già presentata in commissione consiliare nei giorni scorsi infatti, in caso di adozione e successiva approvazione rimodellerà la riqualificazione dell’area.

La nuova proposta prevede di rendere meno impattante la potenzialità edificatoria limitando altezze e numero degli alloggi per renderli più proporzionate rispetto allo sviluppo del tessuto urbanistico dell’area e valorizzando meglio il fabbricato vero e proprio della ex Cantina Sociale.

La nuova ipotesi urbanistica prevede infatti di alleggerire l’area in prossimità di via Pascoli anche con la delocalizzazione di 1500 metri edificabili in zona via Focherini/via XX Settembre, dove sorgeranno anche 12 appartamenti di Edilizia Residenziale Sociale (ERS) introdotti per rispondere anche all’esigenza di abitazioni a prezzo calmierato in particolare destinati a famiglie giovani. Grazie a questa operazione poi verranno realizzate nuove aree verdi e un passaggio ciclopedonale e circa 70 nuovi posti auto che potranno aumentare la dotazione di parcheggi a servizio del Centro Storico in particolare in occasione di eventi.