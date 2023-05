Scuole chiuse per criticità idrogeologica, la decisione dei comuni dell’Unione Terre di Castelli

A causa di un’allerta meteo rossa per criticità idrogeologica, i sindaci dell’Unione Terre di Castelli hanno deciso di chiudere tutte le scuole del territorio a scopo precauzionale nella giornata di martedì 16 maggio. La decisione riguarda quindi tutte le scuole, di ogni ordine e grado (dagli asili nido agli Istituti superiori) le cui sedi si trovano nei Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca.

“La decisione è stata presa dopo esserci confrontati con la Prefettura di Modena e i responsabili della Protezione civile provinciale – spiega la presidente dell’Unione Terre di Castelli e sindaca di Vignola Emilia Muratori – Dalle prime ore di martedì 16 maggio sono previste piogge abbondanti che causeranno rischi di esondazione, innanzitutto, del reticolo minore delle acque. Le piogge favoriranno smottamenti e movimenti franosi. La Provincia di Modena ha deciso di chiudere i percorsi natura lungo i fiumi. L’inizio dell’evento critico è previsto proprio dal nostro territorio. Come sindaci abbiamo quindi condiviso di chiudere le scuole, a scopo precauzionale, per ora, per la sola giornata di martedì 16 maggio. Per i giorni successivi, si prenderanno decisioni sulla base dell’evolversi della situazione. Siamo consapevoli che la decisione di chiudere le scuole possa creare disagi per le famiglie, ma di fronte a un’allerta meteo rossa è necessario essere prudenti per la tutela di tutta la comunità”.