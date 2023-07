La sede della Fondazione Cresciamo si trasferisce al Memo di viale Barozzi 

Dall’1 agosto la sede di Fondazione Cresciamo si trasferisce presso i locali del Centro educativo Memo, in viale Jacopo Barozzi 172; restano invariati i riferimenti telefonici e gli indirizzi di posta elettronica.

Infatti, approfittando del periodo di chiusura estiva dei servizi educativi, lunedì 31 luglio il personale della Fondazione lascia definitivamente la sede di via Galaverna per traslocare nei locali situati al primo piano della sede che condividerà con il Centro educativo Memo che afferisce al Settore Servizi educativi del Comune.

Da venerdì 28 e fino a lunedì 31 luglio gli uffici di Cresciamo resteranno chiusi al pubblico per consentire il trasloco e le operazioni di trasferimento dei numeri di telefono, ma dall’1 agosto la Fondazione sarà di nuovo pienamente operativa presso la nuova sede.

Fondazione Cresciamo nasce per volontà del Comune di Modena con lo scopo di gestire, attraverso un modello innovativo, i servizi scolastici e educativi rivolti alla fascia 0/6 anni raccogliendo e sviluppando l’esperienza maturata dall’amministrazione comunale nell’organizzazione e nella gestione dei servizi per l’infanzia. Attualmente Cresciamo gestisce 12 scuole d’infanzia e quattro nidi.

(per informazioni: www.fondazionecresciamo.it/)

Il trasferimento dagli spazi in locazione di via Galaverna 8 al Memo di viale Barozzi rientra nell’ambito della razionalizzazione delle sedi del Comune, con il superamento di quelle in affitto o privilegiando soluzioni che consentano accorpamenti di funzioni.