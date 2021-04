Unimore, ben 341 ingegneri nella prossima affollata sessione di laurea

Le circostanze impongono che tutto si svolga da remoto ma il 15 aprile per il DIEF - Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” di Unimore sarà una data indimenticabile. Impegnati per consentire questo sforzo organizzativo 17 commissioni con oltre cento docenti, 5 tecnici informatici e a rinforzo personale dell’area didattica e della segreteria studenti

Una numerosissima seduta di laurea al DIEF - Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” dell’Università di Modena e Reggio Emilia consentirà di consegnare alle imprese ed al territorio ben 341 nuovi ingegneri/e. Tra essi 56 donne.

Mai nella storia più che trentennale di questo Dipartimento si è raggiunto un numero tanto ragguardevole di laureati/e. Per nulla frenati/e dalle prolungate restrizioni sanitarie imposte da ormai più di un anno, studenti e studentesse di ingegneria – sebbene a distanza - hanno completato la propria formazione e oggi raggiungono un traguardo iniziato almeno tre anni fa per chi conseguirà la laurea triennale o da cinque anni per i tantissimi/e chi hanno proseguito gli studi iscrivendosi ad una laurea magistrale: 85% di loro secondo l’ultima rilevazione AlmaLaurea sulla condizione occupazionale dei laureati.

L’importante sessione di laurea che vedrà mobilitati/e decine di docenti si svolgerà giovedì 15 aprile 2021 a partire dalle ore 9.00.

“Chi si laurea in questo appello – spiega il Direttore del Dipartimento Prof. Ing. Massimo Borghi - ha frequentato a distanza solo l'ultimo periodo della didattica frontale ed ha avuto difficoltà nel completamento delle attività progettuali e dei tirocini formativi conclusivi del percorso, a causa delle limitazioni agli spostamenti che tutti/e abbiamo subito. Diversa, e per certi versi peggiore, è la situazione per gli altri studenti/esse, che sono ormai al terzo periodo didattico a distanza. Ci auguriamo che la situazione pandemica evolva positivamente in temi brevi, potendo così ritornare ad incontrare in presenza gli studenti/esse, ed in particolare gli iscritti/e al primo anno, che non hanno ancora potuto prendere contatto ed apprezzare le strutture didattiche dipartimentali di cui disponiamo e che ci fanno tanto stimare per la qualità della nostra didattica”.

Le commissioni impegnate saranno 17, più precisamente 13 al mattino e 4 al pomeriggio: 3 per Meccanica, 2 per Materiali, 1 per Elettronica, 1 per Civile, 5 per Veicolo, 2 per Informatica, 2 per AAE, 1 per Ambientale, con oltre cento componenti coinvolti. Le commissioni nel loro sforzo che proseguirà senza interruzione fino a sera saranno supportate nella gestione online da 5 tecnici informatici del DIEF, oltre che dal personale dell’area didattica e della segreteria studenti.

“È un momento di grande soddisfazione, in questa situazione molto difficile che sta vivendo il Paese, permettere ai nostri studenti/esse di portare a termini nei tempi previsti il loro percorso triennale o magistrale. - sottolinea il Direttore Massimo Borghi - È stato fatto, come già nel corso del 2020, uno sforzo notevole a livello di gestione da parte del Dipartimento, attraverso il concorso dei docenti e del personale tecnico amministrativo, per fare sì che questa giornata non venisse rimandata. Ringrazio ancora una volta i nostri studenti/esse che abbiamo incontrato sempre de remoto prima di questa seduta per fornire loro informazioni sulla modalità di svolgimento di questo atteso appuntamento, per essersi adeguati a questa situazione, nonostante le molteplici difficoltà.”

Entusiaste anche le parole del Vice Direttore Prof. Ing. Paolo Veronesi che ci tiene ad evidenziare che “Dopo le sessioni del 2020, in cui ad aprile vennero laureati 241 ingegneri/e e ad ottobre 247, viene superato ogni record con questa sessione di 341 neo ingegneri/e, che verranno proclamati/e nella stessa giornata. Sono numeri significativi che sottolineano la qualità della nostra offerta formativa e lo sforzo profuso per far fronte alle continue richieste di assunzione dei nostri/e laureati/e”.

In questa seduta si laureeranno 341 nuovi ingegneri/e, ovvero 111 triennali e ben 230 magistrali, così suddivisi:

MECCANICA : 88 laureandi (50 triennali, 38 magistrali)

: 88 laureandi (50 triennali, 38 magistrali) VEICOLO : 80 laureandi (14 triennali, 66 magistrali)

: 80 laureandi (14 triennali, 66 magistrali) INFORMATICA : 46 laureandi (21 triennali, 25 magistrali)

: 46 laureandi (21 triennali, 25 magistrali) ELETTRONICA : 19 laureandi (11 triennali, 8 magistrali)

: 19 laureandi (11 triennali, 8 magistrali) CIVILE : 24 laureandi (8 triennali, 16 magistrali)

: 24 laureandi (8 triennali, 16 magistrali) AMBIENTALE : 17 laureandi (7 triennali, 10 magistrali)

: 17 laureandi (7 triennali, 10 magistrali) MATERIALI : 38 laureandi magistrali

: 38 laureandi magistrali Advanced Automotive Engineering (AAE): 29 laureandi magistrali

Il 16% saranno donne, un dato che sottolinea come la figura dell’ingegnere sia ancora prevalentemente associata a figure maschili, ma che si vuole migliorare per colmare il gap di genere.