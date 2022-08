Ciak in largo Garibaldi, Penelope Cruz sul set di "Ferrari" - LE FOTO

"Movimento e...azione" è la frase iconica che più volte è risuonata nel corso della giornata il largo Garibaldi, dove dalle prime ore della mattina si sono svolte le riprese per il biopic di Enzo Ferrari firmato da Michael Mann. Star della giornata è stata Penelope Cruz, nel ruolo di Laura Garello, moglie del Drake. L'attrice spagnola è stata a lungo impegnata in una scena che la vedeva "braccata" da fotografi e giornalisti, mentre cercava rifugio all'interno di un portone.

Tutt'intorno un ricco scenario fatto da comparse in costume, automobili e altri mezzi d'epoca e tanti arredi ed elementi di vegetazione costruiti per l'occasione che hanno riportato - per quanto possibile - il largo modenese all'aspetto di fine anni '50. Al resto penserà la maestria della produzione e della regia, insieme alla computer grafica. Auto, camion, moto e altri mezzi speciali - di proprietà di appassionati e collezionisti della zona e non solo e ingaggiati per le riprese - hanno girato sull'asfalto del largo per ricreare un passaggio costante, sapientemente diretti dal personale di scena. Tutto sotto l'occhio attento e la verve intraprendente del regista Michael Mann.

Lo svolgimento delle riprese, che proseguirà fino a sera, ha comportato la chiusura al traffico di Largo Garibaldi e di alcune delle strade che vi confluiscono. Inevitabili i disagi alla circolazione, pedoni compresi, con la necessità di deviazioni temporanee che hanno colto diversi cittadini di sorpresa, costringendo a qualche coda e a percorsi più lunghi per raggiungere la propria destinazione. Nel pomeriggio sono previste deviazioni anche per lo snodo tra via Emilia Est-Menotti-Trento Trieste. Disagi anche per la circolazione di bus Seta, costretti a cambiare itinerario.

Tanti sono stati anche i curiosi che si sono affacciati o hanno sostato a lungo sul perimetro del set. Qualche battibecco con gli addetti alla produzione e il personale di sicurezza, con la richiesta di non scattare foto e di non sostare lungo le strade. Richieste difficili da accogliere, anche in virtù della scelta di lasciare ben visibili gli spazi delle riprese, senza particolari recinzioni che potessero nascondere alla vista l'attività della troupe. I curiosi si sono comunque tolti la soddisfazione di poter osservare, seppur a debita distanza, il funzionamento di un set hollywoodiano di grande impatto.

Domani, venerdì 5 agosto, la troupe si sposterà presso il cimitero di San Cataldo. L'area rimarrà chiusa al pubblico per l’intera giornata per consentire le riprese cinematografiche e anche gli uffici e l’area crematoria non saranno fruibili. Le cerimonie funebri saranno effettuate presso i 16 cimiteri frazionali.