Una settimana intera dedicata alle STEAM alla scuola primaria "Galilei" di Modena

Prende il via, presso la scuola primaria Galileo Galilei dell’IC2 di Modena, un’intera settimana di proposte, laboratori, spettacoli ed eventi gratuiti dedicati alle STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics), sia in orario scolastico che in orario extrascolastico dal 13 al 17 marzo. Tutto questo e molto altro è la "Settimana delle STEAM" che coinvolge tutta la comunità educante: studenti, docenti, famiglie, collaboratori della scuola, nella costruzione di un “sapere divertente”.

Tutte le iniziative sono finalizzate a divulgare le STEAM attraverso vari linguaggi, a stimolare la curiosità, a sperimentare nuove forme di conoscenza che vogliono affermare il prezioso ruolo educativo della scuola. Il taglio del nastro è stato effettuato, alla presenza di tutta la scuola, dalla Dirigente Scolastica Antonella Stellato e dall’Assessora all’Istruzione del Comune di Modena Grazia Baracchi. Numerose e significative le iniziative della settimana, alcune delle quali saranno in collaborazione con Università di Modena e Reggio Emilia, dell’Università di Parma, gli spettacoli e i percorsi scientifici saranno svolti in collaborazione con Leo Scienza.

Si tratta di un’iniziativa che contribuisce ad affermare il ruolo centrale in ambito formativo svolto dalla scuola pubblica sul territorio, a valorizzare il lavoro svolto quotidianamente nelle classi e ad implementare la condivisione di obiettivi e i valori educativi di cui l’Istituzione scolastica si fa promotrice, realizzando un’autentica comunità educante.