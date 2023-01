Sicurezza, "Servono taser e spray al peperoncino anche per la Polizia Ferroviaria"

Visto "l'assoluto disinteresse da parte di politici e amministratori" sui problemi di sicurezza a bordo dei treni che circolano sulla tratta ferroviaria modenese, il Siulp di Modena torna alla carica per chiedere che si faccia qualcosa "per colpire i responsabili di ritardi, aggressioni e danneggiamenti dei convogli". E dato "l'incremento di organico pari a zero per la Polfer di Modena", il sindacato di Polizia auspica che anche il personale della Polizia ferroviaria venga equipaggiato con taser e spray al peperoncino.

Motivando la propria proposta, il Siulp ricorda che "abbiamo letto da più parti che è necessario aumentare la presenza degli agenti di Polizia a bordo treno", bollando però questa proposta come un'idea lanciata "senza entrare nel merito" dei problemi. Secondo il sindacato, invece, "taser e spray al peperoncino, ovviamente usati previo addestramento specifico e con le dovute norme di sicurezza, potrebbero garantire maggiore sicurezza per gli operatori della Polfer e minori disagi per il personale viaggiante e i viaggiatori", anche perché "pensare di contrastare determinati fenomeni solo con pistola e manganello è anacronistico e limitante".

Sul punto, il Siulp annuncia di voler portare avanti questa idea anche a livello nazionale, aggiungendo però che "è anche necessario riflettere sul fatto che, a fronte di 17 operatori al momento in servizio contro i 24 previsti, non è pensabile impiegarli tutti a bordo treno, in quanto va svolta la vigilanza dello scalo di Modena e sono assolutamente necessarie anche alcune attività burocratiche". In sostanza, sintetizzano dal sindacato, "chi pensa che tutto il personale possa essere impiegato sui treni non conosce regole e funzionamento della Polizia", e se "le risposte che dovrebbero arrivare innanzitutto dalla politica sono assenti, è necessario passare a risposte tecniche e a riflessioni operative". (DIRE)