Progetti Pnrr, il Comune di Modena cerca tre tecnici ad alta specializzazione

Il Comune di Modena cerca tre tecnici per rafforzare la squadra che sta seguendo le attività di attuazione dei progetti del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza per il quale sono già stati assegnati oltre 70 milioni di euro di finanziamenti, nell’ambito del Programma comunale Next Generation Modena. Sono già state presentate anche altre candidature ai bandi per le quali si attende l’esito e altre ne verranno proposte.

Le specializzazioni richieste per le tre figure professionali sono quelle di ingegnere, architetto o pianificatore urbanistico e ambientale. Le domande devono essere presentate entro le ore 13 di venerdì 9 settembre con le modalità previste dall’avviso di ricerca consultabile sul sito del Comune: www.comune.modena.it sezione bandi di concorso.

Si tratta di incarichi di alta specializzazione con il trattamento economico previsto per la categoria D1 a cui si aggiunge un’indennità ad personam di 10 mila euro all’anno. Il contratto avrà durata fino alla scadenza del mandato del sindaco. Le assunzioni sono finanziate con risorse comunali.

L’avviso di ricerca precisa che i tre tecnici verranno inseriti nell'Unità di progetto in staff al Direttore generale “Progetti e interventi tecnici Pinqua e Pnrr” per la realizzazione del progetto “Modena. Abitare dopo la pandemia: la città nel quartiere”, finanziato nell’ambito del “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare, il cosiddetto Pinqua, che prevede 13 interventi nell’area nord della città finanziati dal Pnrr con circa 15 milioni di euro.

La selezione prevede un esame comparativo dei curricula presentati al fine di indicare i soggetti che parteciperanno ai colloqui in programma a partire dal 22 settembre.