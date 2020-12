Neve, tutte le strade percorribili in Appennino. Tecnici ancora al lavoro

Prosegue l'attività di controllo delle strade provinciali con i mezzi spartineve e spargisale della Provincia, che la scorsa notte e la mattina di oggi 3 dicembre, sono stati impegnati nelle operazioni di salatura e rimozione di piante, caduti in alcuni tratti della strada provinciale 623 nelle vicinanze di Guiglia e su diversi tratti stradali della zona di Frassinoro, a causa dell'accumulo di neve. Al momento le strade sono tutte percorribili, comprese quelle di montagna dove, nella notte, sono caduti pochi centimetri di neve.

Su tutte le strade è in vigore l'obbligo di circolazione con catene o gomme da neve; i tecnici del servizio provinciale Viabilità raccomandano comunque prudenza, perché in presenza di temperature particolarmente rigide l'effetto del sale si attenua fino a diventare nullo; in caso di neve e ghiaccio c'è l'obbligo di catene e o gomme da neve.