Taglio del nastro per la nuova Area scarico camper di Vignola

La struttura era già entrata in funzione da qualche settimana, ma questa mattina, sabato 2 settembre, si è tenuta la cerimonia ufficiale di inaugurazione della nuova Area scarico camper realizzata dall’Amministrazione comunale su un terreno di proprietà pubblica, in via dell’Agricoltura, a fianco del nuovo mercato ortofrutticolo. A tagliare il nastro la presidente dell’Associazione Camping Club dei Castelli Vignola Gianfranca Ballestri, insieme alla sindaca Emilia Muratori, alla vice-sindaca Anna Paragliola e all’assessore allo Sport Luca Righi. Presente una folta delegazione di camperisti vignolesi.

Com’è noto, questa nuova area scarico camper sostituisce la vecchia area che si trovava lungo la tangenziale e che faceva parte di un lotto di terreno passato di proprietà privata.I camperisti hanno ora a disposizione una comoda area, a lato della sede stradale, dove svuotare i serbatoi, lavarli con acqua non potabile e fare eventualmente approvvigionamento di acqua potabile. Lo svuotamento è gratuito, mentre l’uso della risorsa idrica è a pagamento. Il nuovo regolamento prevede un costo di 50 centesimi ogni 90 secondi di erogazione di acqua, indipendentemente se potabile o meno: si tratta di una misura adottata per incentivare un uso accorto della risorsa idrica. Al momento è possibile pagare solo con monete, prossimamente entrerà in funzione anche la modalità di pagamento elettronico.

I lavori sono stati effettuati dalla ditta Fratelli Orlandi di Castelvetro, mentre della fornitura delle strumentazioni si è occupata la ditta Sela Cars. Il costo complessivo del progetto è di 40mila euro, tutto finanziato con risorse comunali.

Il taglio del nastro dell’Area scarico camper dà ufficialmente il via alla seconda edizione della Settimana dello Sport e del Benessere, organizzata dall’Amministrazione comunale e dall’Ufficio Sport in collaborazione con le associazioni del territorio. Domenica 3 settembre, in mattinata, è in programma la Biciclettata popolare, a cura delle associazioni ciclistiche Pedale Vignolese e Olimpia Vignola – Settore Ciclismo e del Comitato Gemellaggi e Città Amiche. A seguire “Pasta party” nell’area del vecchio mercato ortofrutticolo, e nel pomeriggio, dalle ore 15.00 ingresso libero in piscina per cimentarsi con alcune delle attività ludico-sportive che verranno organizzate nei prossimi mesi. Alle 15.30, è in programma il taglio del nastro della vasca media esterna interamente rinnovata. Infine, alle ore 18.00 partirà una camminata guidata, organizzata dall’ “Associazione Alpinistica la Montagna, in collaborazione con l’associazione “Muovivi” e con i gruppi di cammino vignolesi, a conclusione di una giornata dedicata allo sport, ai sani stili di vita e a alla natura.