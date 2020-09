Torna “tavolini sotto le stelle”: dal prossimo weekend con più controlli per le vie del centro

Torna anche nel week end da venerdì 2 a domenica 4 ottobre l’appuntamento con “Tavolini sotto le stelle”, l’iniziativa del Comune di Modena che, nelle sere del fine settimana, estende in diverse strade del centro storico le aree all’aperto dei pubblici esercizi con l’obiettivo, in linea con le misure anti-Covid, di permettere ai modenesi di godersi le serate all’aperto in città in sicurezza, ma senza il rischio di una movida sregolata.

L’iniziativa si deve svolgere nel pieno rispetto delle regole di utilizzo delle mascherine e di osservanza del distanziamento fisico. Proprio a questo scopo la Polizia locale tornerà a utilizzare anche i messaggi diffusi dagli altoparlanti delle pattuglie per ricordare che sono ancora in vigore le disposizioni ministeriali che prescrivono, per esempio, l’obbligo delle mascherine dalle 18 alle 6 anche all’aperto “negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici”, dove per le caratteristiche fisiche “sia più agevole la formazione di assembramenti anche di natura spontanea e occasionale”.

Continuerà anche l’attività di controllo delle pattuglie del centro storico con l’obiettivo, in collaborazione con i gestori delle attività, di prevenire situazioni di assembramento.

L’iniziativa “Tavolini sotto le stelle” risponde proprio alla duplice esigenza di maggiore ampliamento dei pubblici esercizi, penalizzati dalle normative di contrasto all’emergenza sanitaria, riducendo però il rischio di possibili assembramenti grazie a spazi arredati con tavoli e sedute mobili che favoriscono una fruizione più ordinata delle aree pubbliche, con distanze adeguate, e trasformano il centro di Modena in un salotto a cielo aperto.