Tre Olmi, al via i lavori di potenziamento della rete elettrica. Possibili interruzioni del servizio

I tecnici di Inrete Distribuzione Energia (società del Gruppo Hera) da lunedì 11 settembre saranno impegnati in un importante intervento di rinnovo della rete elettrica di media tensione in località Tre Olmi, nel comune di Modena.

I lavori, che dureranno circa due mesi, prevedono la sostituzione dei cavi e dei sostegni della linea aerea, lunga 2,5 chilometri, che collega via Per Campogalliano ai Tre Olmi.

In particolare, saranno installati un unico cavo isolato e nuovi pali in acciaio zincato con l’obiettivo di migliorare la distribuzione di energia elettrica in una zona che, a causa della vegetazione infestante soprattutto nei pressi del fiume Secchia, è soggetta a interruzioni del servizio. La sostituzione dei ‘fili nudi’ con un unico cavo isolato, infatti, eviterà gli scatti della linea dovuti al contatto di piante e volatili con la rete elettrica.

L’operazione prevede un investimento di circa 180.000 euro e fa parte di un programma più ampio: è infatti il primo di tre interventi sulla stessa linea di media tensione che verranno portati a termine nei prossimi mesi Durante l’esecuzione dei lavori potranno verificarsi alcune interruzioni programmate del servizio e gli utenti verranno avvisati.