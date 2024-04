Gratta&Vinci milionario a Formigine? In un anno persi 14 milioni

"Clamoroso a Formigine! In un anno (il 2022) i cittadini e le cittadine hanno perso 14 milioni di euro nelle molteplici forme d’azzardo possibili". E' ironico ma statisticamente impeccabile il dato fornito da Federconsumatori Modena a fronte della vincita di 2 milioni di euro in una tabaccheria formiginese attraverso un tagliando gratta&vinci, notizia che ovviamente è rimbalzata sui media locali.

L'associazione modenese, da anni impegnata in una battaglia contro il gioco d'azzardo, coglie quindi l'occasione per fornire un quadro più ampio e smorzare il facile entusiasmo su cui fa leva l'industria del gioco. Un'industria che, vale la pena ricordarlo, vince sempre e comunque. In un anno, dicono le statistiche ufficiali, a Formigine sono stati spesi 88 milioni di euro nel gioco d'azzardo e 14 sono stati appunto quelli persi dalla collettività, secondo uno schema programmato.

"Anche a Formigine ha quindi vinto nettamente il banco, hanno vinto le multinazionali dell’azzardo, e quelli che, a livello locale, sono il terminale dell’enorme macchina delle scommesse. I 14 milioni di euro persi dai cittadini e dalle cittadine di Formigine, in un solo anno, sono stati sottratti ai bilanci familiari, alle cure sanitarie, alla spesa, al futuro dei figli. Figli che non sono certo esenti dai problemi portati dall’azzardo; una recente indagine di Federconsumatori ha verificato che un ragazzo su sette, nella fascia 14-18 anni, gioca con frequenza alle molteplici forme di azzardo, nonostante il divieto ai minori, spesso con la connivenza degli adulti".

Per l'associazione dei consumatori quindi "non c'è nulla da festeggiare per una vincita milionaria al Gratta&Vinci a Formigine. Prima di tutto perché la percentuale che spetta al banco, in questo caso attorno al 26%, non viene modificata. Magari lo sarà nel brevissimo periodo in città, ma i dati di distretto e provinciali non cambieranno. E poi perché i numeri di Formigine contribuiscono a quelli di un distretto già in “crisi d’azzardo”, dove è necessaria una azione corale, di profondità, per tentare di contenere la crescita dell’azzardo. A Formigine in dieci anni sono stati persi nell’azzardo oltre 100 milioni di euro. Ed è questa l’unica notizia".