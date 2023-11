Perquisizione alle "Costellazioni", scoperti sei abusivi. Scattano le espulsioni

Nella mattinata di ieri, alle ore 10.30, una pattuglia della Squadra Volante si è portata presso la struttura ricettiva denominata “Costellazioni” in quanto era stata segnalata la presenza di persone che si erano introdotte abusivamente nel palazzo, che come noto ospita richiedenti asilo e altri inquilini in condizioni di fragilità

Nel corso del controllo all’interno di due stanze gli agenti hanno riscontrato la presenza di otto persone: due di queste erano legittimi ospiti della struttura, mentre le altre sei si trovavano lì abusivamente

In particolare, un 27enne egiziano che stava riposando su un giaciglio di fortuna è stato trovato in possesso di quattro dosi di cocaina (3 grammi) e di materiale per il confezionamento. Per lui è scattato l'arresto per detenzione ai fini di spaccio.

Gli altri cinque abusivi, tutti cittadini tunisini di età compresa tra i 21 e i 31 anni, erano privi di documenti di riconoscimento e sono stati perciò accompagnati in Questura e sottoposti a rilievi fotodattiloscopici a cura del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica ai fini di una loro completa identificazione. All’esito dell’attività dell’Ufficio Immigrazione, che ne ha vagliato la posizione accertandone l’irregolare presenza sul territorio nazionale, quattro di loro sono stati muniti di espulsione prefettizia, di cui tre accompagnati nella giornata odierna presso il Centro per i Rimpatri di Gradisca D’Isonzo a seguito di trattenimento del Questore.