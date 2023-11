Costellazioni, circa 300 migranti insieme a 129 persone in carico ai Servizi Sociali

"Grande è l’attenzione di Forze dell’Ordine e Polizia Locale per il direzionale Costellazioni. Come disposto dalla Cabina di Regia del Patto per Modena Sicura, i servizi straordinari di controllo del territorio nella zona sono svolti dall’Arma dei Carabinieri che, dopo l’operazione messa a segno a fine settembre con denunce e sequestri di stupefacenti, ha effettuato altri controlli mirati. La zona è oggetto anche di servizi ordinari disposti dalla Questura intensificati negli ultimi mesi e altri controlli vengono fatti dal Nucleo Problematiche del Territorio della Polizia locale insieme ai Carabinieri. Inoltre, gli interventi di vigilanza e ricognizione si sono svolti in collaborazione con i custodi della struttura, i quali hanno anche segnalato le stanze abitate da persone con problematiche più preoccupanti e hanno favorito l’intervento di Polizia Locale e Carabinieri".

Lo ha spiegato il sindaco Gian Carlo Muzzarelli rispondendo all’interrogazione del capogruppo di Forza Italia Pierluigi Giacobazzi che ha chiesto un aggiornamento in merito alle condizioni di decoro e legalità dell’edificio e chiarimenti sulla destinazione dei locali in uso al Comune.

Il sindaco Muzzarelli ha quindi ribadito che “la proprietà degli immobili nel direzionale Costellazioni non è del Comune bensì di Invimit sgr, Investimenti Immobiliari Italiani, che ha sede a Roma ed è di proprietà del Ministero dell’Economia e delle Finanze”. La proprietà, nell’ultimo anno, sollecitata dal Comune, ha proceduto ad alcuni interventi di manutenzione straordinaria e di sicurezza: il cancello è stato riparato e sono stati chiusi con reti metalliche i vani delle scale esterne ai piani interrati e della scala esterna che sale al tetto; è inoltre da tempo in funzione con la chiusura attiva il garage in cui parcheggiano i dipendenti di Agenzia delle Entrate e Centro per l’Impiego che si trovano ai civici 180 e 190.

“Al civico 170, invece, da diversi anni c’è un Cas, una struttura destinata all’accoglienza straordinaria di richiedenti asilo, di competenza di Governo e Prefettura – ha sottolineato Muzzarelli - che ne ha affidato la gestione alla cooperativa sociale L’Angolo. A fine settembre, nel Cas erano presenti 293 persone (261 maschi e 32 femmine): numeri elevatissimi esplosi nell’ultimo anno” e praticamente confermati a inizio novembre.

Inoltre, alle Costellazioni il Comune ha a disposizione 57 camere - con un costo complessivo di circa 600mila euro, comprensivo di un educatore - per l'accoglienza abitativa temporanea di persone o nuclei in situazione di grave disagio (anche a seguito di sfratto) inseriti in progetti di assistenza sociale e socio-sanitaria. Per conto dei Servizi Sociali sono ospitate 22 singoli e 29 nuclei, oltre a 12 persone del Centro Stranieri, per un totale di 129 persone, di cui 50 minori.

Gli spazi sono gestiti dalla società Hyma e i percorsi di sostegno coinvolgono anche Caleidos e Mediando per interventi di educazione all'abitare, corretta gestione dei rifiuti, degli spazi comuni e delle relazioni di convivenza. Ai minori sono rivolti percorsi di socializzazione, sostegno scolastico e centri estivi co-progettati con Caritas Diocesana e volontari del centro di ascolto della Parrocchia di San Paolo dove un gruppo di volontari sostiene le mamme nell’avvicinamento a servizi materno-infantili.

Oltre al Cas della Prefettura e ai posti comunali per accoglienza abitativa, alle Costellazioni ci sono anche 61 privati (54 singoli e 2 nuclei familiari) e altre 6 persone (2 singoli e 1 nucleo) provenienti da altri Comuni.