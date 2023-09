Accoltellato dopo una lite in strada a Carpi, 25enne in ospedale

E' sfociato in un'aggressione all'arma bianca il diverbio nato ieri sera tra due stranieri a Carpi. E' accaduto intorno alle ore 23 in strada, all'incrocio tra via Graziosi e via Gioberti: due giovani si sono affrontati e al culmine della lite uno di loro ha colpito l'avversario con un coltello, per poi allontanarsi.

Il ferito, un 25enne, è stato soccorso dal 118 e dopo aver ricevuto le prime cure è stato trasportato in codice di massima gravità all'Ospedale di Baggiovara. Fortunatamente la penetrazione della lama non ha compromesso organi vitali e il ragazzo è stato dimesso dal Pronto Soccorso in mattinata.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Carpi. Anche l'altro contendente è stato rintracciato, a poca distanza dal luogo dello scontro, a sua volta ferito in modo lieve. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso per ricostruire quanto accaduto e valutare le singole responsabilità.