Vignola, aggredisce la moglie in strada gettandole candeggina in faccia

Un sessantenne di origine marocchina è stato arrestato dai Carabinieri per lesioni gravi dopo aver aggredito la moglie per strada a Vignola. L'aggressione, avvenuta lunedì sera in via per Sassuolo, è stata segnalata da alcuni passanti che hanno anche cercato di fermare l'uomo, con il supporto di un agente della Polizia Locale. Lo riporta oggi Il Resto del Carlino.

Le circostanze esatte dell'aggressione non sono ancora del tutto chiare, ma sembra che sia avvenuta durante una lite tra la coppia, probabilmente legata a una separazione non accettata dall'uomo.

La vittima, una donna marocchina di 49 anni, è stata colpita al volto e al corpo da una sostanza acida spruzzata dal marito, probabilmente candeggina. Le urla della donna hanno creato il caos in strada, mentre l'aggressore ha cercato di bloccare chi voleva intervenire in soccorso della signora. Poi è stato il marito stesso a fare salire la moglie in auto e a portarla all'ospedale cittadino.

La donna ha riportato lievi lesioni agli occhi e è stata sottoposta a visite mediche sia a Vignola che al Policlinico. Viste le circostanze è partito immediatamente l'allarme che si è sommato a quello lanciato dalla'gente e dai cittadini intervenuti in strada: il marito è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri.

Le indagini dell'Arma sono in corso per ricostruire completamente l'accaduto e la vicenda famigliare, che potrebbe far emergere un passato di altri episodi violenti.