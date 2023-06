Aggredita a sassate accanto ai Giardini Ducali, "Mi perseguita da mesi"

Da oltre due mesi una residente della zona Tempio/Stazione denuncia il comportamento di un soggetto che, "appena mi vede per strada, mi minaccia e mi copre di insulti." Ma sabato mattina la situazione si è aggravata, davanti al cancello dei Giardini Ducali (dal lato di corso Vittorio Emanuele) questa persona dopo il solito elenco di improperi ha colpito la donna con dei sassi. Fortunatamente non ci sono state conseguenze serie, ma "se avesse avuto tra le mani una bottiglia di vetro me l'avrebbe certamente lanciata addosso".

"Non si ferma davanti a nessuno, poco tempo fa ha iniziato ad offendermi davanti ad un gruppo di turisti, evidentemente si sente tranquillo ed impunito.", denuncia la cittadina, che per motivi non noti è finita nel mirino di questa persona, un cinquantenne che spesso si muove in bicicletta ed è conosciuto nel quartiere.

Il caso è stato segnalato dalal consigliera di quartiere Manuela Spaggiari (Italia al Centro-Noi Moderati): "Bisogna attendere che succeda qualcosa di serio per alzare il livello di guardia? Com'è possibile che una donna non possa passeggiare o uscire di casa in pace senza la paura di essere aggredita?" Speriamo davvero che questa vicenda si possa risolvere al più presto, perché mi pare davvero grave ed intollerabile".

Spaggiari aggiunge: "La quotidianità per i residenti della zona Tempio/Stazione è problematica, spacciatori, prostitute e persone con disagi mentali che gravitano H24 per le vie del quartiere, Giardini Ducali compresi".